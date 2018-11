O português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje na 10.ª posição a primeira volta do Australian PGA Championship, prova do circuito europeu de golfe, seguindo a duas pancadas do líder.

Melo Gouveia, que segue empatado com outros 12 jogadores, marcou hoje 69 pancadas (três abaixo do par), com quatro ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima).

O torneio é liderado pelos australianos Jake Mcleod e Matt Jager, que seguem com 66 pancadas.