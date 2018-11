Motociclismo Góis consagrou Diogo Ventura, Filipe Martins e Pedro Mendes Por

Diogo Ventura foi o grande vencedor da competição de motos do Raid Paraíso TT de Góis, mas esta derradeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno também consagrou Filipe Martins e Pedro Santinho Mendes nos Moto 4 e SSV.

A prova, disputada no passado fim de semana nos concelhos de Góis e Arganil, foi finalmente concretizada, depois de dois adiamentos por imposição da Proteção Civil, face aos terríveis incêndios que assolaram o interior centro de Portugal.

Já com António Matos consagrado como Campeão Nacional nas motos e Arnaldo Martins nos Moto4 e João Monteiro/Manuel Pereira nos SSV, o evento foi bastante animado, com Diogo Ventura a estrear-se a ganhar em casa e também no todo-o-terreno.

O atual Campeão TT3, Mário Patrão (KTM), ficou na segunda posição a 1m12s do vencedor, enquanto Bernardo Megre, aos comandos da sua Yamaha, se impõs nos juniores, triunfo na classe TT1 e ainda subiu pela primeira vez a um pódio absoluto, ao ser terceiro da ‘geral’.

A quinta posição alcançada por Martins Ventura, também em Yamaha, permitiu-lhe ser segundo de TT1 e foi suficiente para renovar o título nacional da classe. Já entre os Veteranos triunfo Rui Panda (Honda), com Rui Costa a arrebatar o cetro da classe.

Nos Moto4 Filipe Martins foi o mais rápido e com a vitória conseguida em Góis assegurou também o vice-campeonato. O piloto local Luís Pimenta, que ‘abriu a pista’ e foi o mais rápido no prólogo, foi o segundo classificado à frende de Wilson Galo.

Pedro Santinho Mendes, aos comandos fo CanAm Maverick X3, geriu muito bem a sua prova nos SSV para garantir o segundo lugar no campeonato, após uma corrida muito animada, que teve Marco Silva (CanAm) a vencer o prólogo e Mário Franco (Yamaga) a liderar dois terços da prova. O pódio foi completado por com João Dias e o campeão nacional de 2018, João Monteiro.

O veterano Nuno Fontes terminou na quarta posição e com isso sagrou-se campeão da categoria bem como da Classe Promoção. Rui Serpa (Yamaha) encerou o top cinco, numa prova onde António Carvalho (Yamaha) se impôs nos T2, classe em que Arnado Monteiro foi quarto, de modo a garantir o segundo lugar nesta categoria.

A temporada de 2019 do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal vai iniciar-se onde terminou agora esta, em Góis, com a realização da 26ª edição da prova, a 23 e 24 de fevereiro.