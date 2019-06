GNR registou 41 acidentes e deteve 57 pessoas nas últimas 12:00

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 41 acidentes, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, dos quais resultaram um ferido grave e 15 feridos ligeiros e deteve 57 pessoas, entre as quais 39 por condução sob o efeito do álcool.

No comunicado sobre a atividade operacional é indicado que entre os 57 detidos constam também cinco por tráfico de droga, quatro por condução sem habilitação legal e um por posse de arma.

Os militares da GNR apreenderam também 176 doses de haxixe, 20 doses de cocaína e um revólver.

Na área da fiscalização do trânsito foram detetadas 510 infrações, das quais se destacam 71 excessos de velocidade, 62 casos por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 18 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 10 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.