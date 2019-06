Nas Notícias GNR intensifica a partir de hoje fiscalização à condução sob influência do álcool Por

A GNR intensificou a partir de hoje a fiscalização à condução sob influência do álcool com o objetivo de prevenir a sinistralidade e aumentar o sentimento de segurança dos utentes das estradas.

Durante a “operação Baco 2019”, que se vai prolongar até ao dia 24 junho, a GNR vai incidir as ações de fiscalização nas vias onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação.

A Guarda Nacional Republica vai mobilizar para esta operação militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito.

Na “operação Baco 2018”, a GNR detetou 1.194 condutores com excesso de álcool, dos quais 421 tinham uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro, resultando na sua detenção.

A GNR sublinha ainda, citando o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que uma em cada três vítimas mortais em acidente de viação conduz com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Perante estes números, a GNR destaca que vai continuar “a intensificar ações de fiscalização no âmbito da condução sob a influência do álcool no sentido de reduzir o número de vítimas nas estradas”.