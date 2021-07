Nas Notícias GNR garante “todas as diligências” em curso na peritagem ao carro do ministro Cabrita Por

A GNR assegura que estão em marcha “todas as diligências” dentro do que está estipulado “nos termos da lei” na investigação e perícia ao carro oficial do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, que vitimou um funcionário da concessionária da autoestrada número 6 que, na passada semana, fazia trabalhos de manutenção quando foi atropelado mortalmente.

Fonte da GNR, força militar que está sob comando do ministério de Eduardo Cabrita, nega que os seus operacionais tenham sido impedidos de aceder a todos os elementos do carro oficial do Estado que transportava o ministro, nomeadamente a consulta da centralina (indica as rotações do motor ou a velocidade engrenada) para perceber a que velocidade circulava a viatura.

“A Guarda Nacional Republicana desenvolveu e encontra-se a desenvolver, nos termos da lei, todas as diligências inerentes a um processo de investigação de um acidente de viação com vítimas mortais”, garantiu uma fonte oficial da GNR ao jornal Observador.

A GNR não explicou onde se encontra o carro de alta cilindrada que atropelou mortalmente o trabalhador. “Em virtude da investigação do acidente se encontrar em curso, não será possível prestar esclarecimentos adicionais”, acrescentou fonte da guarda.

Esta reação surge na sequência de uma notícia avançada pelo Correio da Manhã que dava conta de que o Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Évora terá sido impedido de realizar uma peritagem “por ordem superior”.

O Ministério da Administração Interna, contactado pelo Observador, não quis comentar, indicando que a investigação está em segredo de justiça.