Nas Notícias GNR e PSP em ‘guerra’ por causa da escolta às vacinas Por

O Governo já reagiu à polémica provocada entre GNR e PSP por causa da escolta a uma carrinha de transporte de um lote de vacinas contra a covid-19.

Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, acredita que “nenhuma imagem deslustra a luz ao fundo do túnel que é a vacina”.

“É essa a imagem que ficará para a história e que se sobreporá a todas as outras questões”, afirmou António Lacerda Sales sobre a recente polémica que atrasou a viagem de uma carrinha de transporte de vacinas.

De acordo com a TVI, as duas forças de segurança entraram em conflito sobre quem deveria fazer escolta à carrinha com as vacinas.

Tal situação impediu a saída da carrinha, que fazia a distribuição da vacina na região Sul do país.

Lacerda Sales revelou que o Governo já ordenou a abertura de um inquérito para averiguar o que aconteceu.

De resto, este responsável da área da Saúde disse que o caso pertence ao Ministério da Administração Interna (MAI) e caberá agora a Eduardo Cabrita encontrar justificações.

À saída do Hospital de Évora, recorde-se, a PSP impediu a GNR de prosseguir a escolta feito à carrinha que transportava as vacinas.

Em comunicado, o MAI, liderado por Eduardo Cabrita, “solicitou à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição”.

A escolta acabaria por ser feita, em Évora, pela GNR e pela PSP.

Até ao momento, a Direção Nacional da PSP e o Comando-Geral da GNR escusaram-se a comentar o sucedido em Évora.