GNR apreende 850 quilogramas de amêijoa japonesa no Montijo

A GNR, através da União de Controlo Costeiro, apreendeu hoje 850 quilogramas de amêijoa japonesa em Pegões, concelho do Montijo, Setúbal, avaliados em cerca de 8.500 euros.

“No âmbito de uma fiscalização que visava o combate à prática da apanha, transporte e comercialização desta espécie, os militares detetaram o transporte dos bivalves num veículo, com destino a serem introduzidos no consumo fora do território nacional, sem que fossem acompanhados de qualquer documento de registo, que atestasse a zona de captura e o controlo higiossanitário”, refere a GNR em comunicado.

A operação foi efetuada pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Fonte da Telha, numa ação que visa “diminuir as atividades de apanha desta espécie no estuário do Tejo e a sua posterior comercialização”.

“Sem o devido período de depuração, a elevada concentração de toxinas presentes nos bivalves constitui-se como um grave risco para a saúde pública”, acrescenta o documento.

Os bivalves, por ainda se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural.