GNR apreende 550 quilos de amêijoa no Montijo

A GNR apreendeu 550 quilos de amêijoa, no Montijo, proveniente de apanha ilegal, durante uma fiscalização aleatória, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Geral.

Os militares detetaram a amêijoa num veículo, no âmbito de uma operação realizada entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, que envolveu diversas ações no país.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 37 doses de haxixe, de acordo com informação divulgada em comunicado.

A GNR efetuou ainda 27 detenções por condução sob o efeito de álcool e sete por condução sem carta.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 535 infrações, 212 das quais por excesso de velocidade.

Em 23 acidentes, registaram-se 11 feridos, um dos quais com gravidade.

A GNR anunciou também hoje, em comunicado, que vai lançar uma campanha de sensibilização para a segurança rodoviária, em parceria com a Infraestruturas de Portugal, sob o lema:”Vamos Refletir”.

A partir de segunda-feira, a iniciativa passa pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto, Braga, Coimbra, Évora e Faro, com palestras em escolas e ações no exterior, destinadas a alertar para a importância de medidas de proteção.

Em 2018, a GNR registou 3.950 atropelamentos, que provocaram 70 vítimas mortais e 202 feridos com gravidade, mais 11 por cento relativamente ao ano anterior no que diz respeito a “vítimas graves”.

A grande maioria das vítimas (75 por cento) tinha mais de 50 anos.