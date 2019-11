Ginastas Diogo Abreu e Diogo Ganchinho nas ‘meias’ dos Mundiais de trampolins

Os ginastas portugueses Diogo Abreu e Diogo Ganchinho garantiram hoje a presença na meia-final do concurso individual de trampolins, nos Mundiais da modalidade, que decorrem em Tóquio.

Entre 98 ginastas, Diogo Abreu terminou no 13.º lugar, com 110.655 pontos, enquanto Diogo Ganchinho foi 19.º, com 110.205 pontos.

Fora da meia-final, que ditará o apuramento dos oito finalistas e a qualificação olímpica, ficaram Pedro Ferreira, que foi 86.º (75.595) e Ricardo Santos, 89.º classificado (69.380).

No concurso feminino, Sílvia Saiote foi a melhor portuguesa, terminando no 33.º posto (98.715), mas falhou a presença na meia-final, tal como Beatriz Martins, 34.ª com 98.710 pontos, e Mariana Carvalho, 76.ª (52.560).

No duplo minitrampolim, Tiago Romão garantiu um lugar na final, ao terminar em sétimo a qualificação.

Com 43 ginastas em competição, João Caeiro, Diogo Costa e Diogo Cabral ficaram fora do concurso final, ao terminarem as eliminatórias, respetivamente, em 10º, 15.º e 27.º.

Tiago Romão, João Caeiro, Diogo Costa e Diogo Cabral qualificaram-se para a final de equipas no duplo minitrampolim ao conseguirem o quarto lugar entre nove equipas.

No duplo minitrampolim feminino, Diana Gago e Inês Martins ficaram fora da final, ao concluírem o apuramento nas 20.ª e 23.ª posições, respetivamente.

Maria Isabel Barba, a primeira portuguesa a entrar em competição no Ariake Gymnastics Centre, que vai acolher as competições de ginástica nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ficou fora da final de tumbling ao concluir o apuramento em 27.º lugar, entre 33 ginastas.