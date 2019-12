Gil Vicente vence Sporting e sobe a sétimo

O Gil Vicente recebeu e venceu hoje o Sporting por 3-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos gilistas subir do 12.º para o sétimo posto.

A equipa de Barcelos adiantou-se aos 18 minutos, através do búlgaro Kraev, o Sporting ainda igualou nos descontos da primeira metade, por Wendel (45+4), tendo os golos de Sandro Lima, aos 55, de grande penalidade, e de Zakaria, aos 90+9, sentenciado o encontro a favor da equipa gilista.

Com esta vitória, o Gil Vicente ascendeu do 12.º ao sétimo lugar, com 16 pontos, enquanto o Sporting perdeu a oportunidade de se aproximar do quarto lugar do Famalicão, conservando o quinto com 20 pontos, menos quatro do que os famalicenses.