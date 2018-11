Motores Gil Antunes Tricampeão nacional de ralis RC3 Por

Gil Antunes e Daniel Amaral tinham dois objetivos no Rali Casinos do Algarve e alcançaram um deles, sendo campeões da categoria RC3.

Na prova do passado fim de semana, que marcava o encerramento do Campeonato de Portugal de Ralis e também do European Rally Trophy, o piloto de Sintra queria lutar pelo título de duas rodas motrizes, ciente de que essa tarefa seria muito complicada face a uma enorme concorrência.

Gil Antunes concentrou-se na sua prova e em tirar o máximo partido do seu Renault Clio R3T. Atacou forte desde o início, conseguindo vitórias na categoria em quatro especiais do primeiro dia. Na tirada de sábado o piloto de Sintra partia na quinta posição das duas rodas motrizes e apesar das condições difíceis que se abateram em algumas especiais, com muito nevoeiro e o piso muito escorregadio.

Antunes conseguiu uma notável recuperação, acabando por subir ao pódio final na segunda posição dos R2, ao mesmo tempo que se impôs entre os RC3. Com este resultado, o embaixador da Motrio sagrou-se tricampeão nos RC3, somando ainda o Vice Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes.

“Foi um terminar de época no Nacional de Ralis produtivo. Conseguimos impor um ritmo bom, o nível competitivo nas duas rodas está muito interessante, fizemos os possíveis para rodar nos lugares da frente e saímos daqui com o título nos RC3 e o vice campeonato nas duas rodas motrizes, o que considero positivo, face aos azares que tivemos esta temporada”, refere o piloto de Sintra em jeito de balanço.

Gil Antunes deixa ainda os parabéns aos seus adversários, bem como “um obrigado ao Daniel Amaral por me acompanhar nesta prova, à minha equipa técnica, aos nossos sponsors e aos muitos amigos e família que prova a prova nos vão acompanhando e dando um importante incentivo extra”.