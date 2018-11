Motores Gil Antunes com ambições no Algarve Por

Gil Antunes e Daniel Amaral abordam o Rali Casinos do Algarve, prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Ralis com ambições ao nível das duas rodas motrizes e da classe RC3.

A dupla do Renault Clio R3T está bastante motivada para o evento que se irá desenrolar no próximo fim de semana nas zonas de Portimão e da Serra de Monchique.

Na prova do Clube Automóvel do Algarve Gil Antunes ainda tem a possibilidade de chegar ao título da sua categoria, ainda que tal cenário não se apresente fácil, pois não depende só do resultado que conseguir.

Em termos de RC3 está tudo em aberto e quem vencer a classe na prova algarvia conquistará o campeonato, no qual o piloto de Sintra ainda é o detentor do cetro nas duas últimas épocas, num evento onde no banco da direita terá Daniel Amaral em vez do seu habitual navegador, que por razões pessoais não se deslocou ao Algarve.

“É o terminar da época no Nacional de Ralis, temos ainda em jogo a possibilidade de obter dois títulos, com noção que nas duas rodas motrizes estamos sempre dependentes de um azar do nosso adversário, mas nos RC3 está tudo por definir e vamos nos focar na vitória para chegar ao tricampeonato”, refere Gil Antunes.

“No Algarve, será o regresso com o Daniel Amaral, já passaram alguns anos desde a última prova, mas já nos conhecemos bem e vamos ambos motivados para conseguir uma boa performance e naturalmente um bom resultado final”, acrescenta o piloto de Sinta.

Na sua oitava participação esta época, Gil Antunes chega à última ronda na segunda posição absoluta entre os carros de duas rodas motrizes, ocupando igual posição na categoria RC3, numa temporada onde já subiu por quatro vezes aos lugares do pódio.