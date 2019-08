Motores Giandomenico Basso sofre acidente que cancela especial na Madeira Por

Giandomenico Basso protagonizou um acidente na primeira especial de hoje (Câmara de Lobos) do Rali Vinho da Madeira que motivo o cancelamento do troço.

O piloto italiano perdeu o controlo do seu Skoda Fabia R5 depois de se partir uma jante, embora nem ele nem o seu navegador, Lorenzo Granai sofreram ferimentos.

Depois de Basso passava no troço o alemão Joachim Wagemans, que, assustado, acabou também por se despistar, ficando com o seu Peugeot 208 T16 também a obstruir a classificativa, ganha pelo líder do rali, Alexandre Camacho, que ganhara mais 14,3 a José Maria ‘Pepe’ Lopez.

Apesar do percalço, Wagemans e o seu co-piloto, François Gerlandt, prosseguiram em prova, e aos concorrentes que não puderam cumprir a classificativa foi-lhes dado um tempo para seguirem ao controlo da especial seguinte, mantendo-se o horário do rali.