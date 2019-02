Motores Giancarlo Fisichella com Jacques Villeneuve nos GT italianos Por

Giancarlo Fisichella fará dupla com Jacques Villeneuve no Campeonato Italiano de GT de 2019, onde irão partilhar um Ferrari 488 GT3 da Scuderia Baldini.

Os dois ex-pilotos de Fórmula 1 vão chamar as atenções sobre a competição transalpina devido ao seu passado, ainda que o italiano não senha um estranho, quer ao campeonato quer à equipa, uma vez que o antigo piloto da Benetton, Jordan e Renault tripulou o 488 GT3 da formação de Fabio Baldini em 2018.

A Scuderia Baldini possui currículo no Campeonato Italiano de GT, e no ano passado alcançou a terceira posição através de Stefano Gai, sendo que no Ferrari que Fisichella e Villeneuve vão tripular haverá um terceiro piloto que a equipa ainda não anunciou.