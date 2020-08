Desporto “Gestão do Sporting está em desvario”, acusa acionista da SAD leonina Por

Luís Pires integra um grupo de acionistas da SAD do Sporting que deixou um apelo para que a direção se demita e justifica as razões que o levam e ao grupo do qual faz parte a pedirem a saída do elenco de Varandas.

Em declarações à Renascença, o acionista e associado leonino justifica o pedido com aquilo que chama de “incapacidade” revelada pela equipa de Frederico Varandas.

“A maior preocupação é com o desvario de gestão financeira e de gestão de recursos desportivos que está a ser feito pelo Conselho de Administração”, acusa Luís Pires.

Ouvido pela rádio católica, este associado e acionista salienta que na base do pedido de demissão estão também “algumas ações por parte do accionista maioritário [Sporting], que põem causa as expectativas dos acionistas desta SAD”.

Para Luís Pires, a continuidade de Varandas representa uma “perda clara dos ativos da Sporting SAD”.

O associado e acionista explica que o grupo reúne pequenos acionistas mas avisa que tem vindo a ganhar cada vez mais dimensão.

“Nós encabeçamos um movimento de pequenos acionistas, maioritariamente são sócios do Sporting e têm ações da Sporting SAD. Estamos a falar de mais de 100 pessoas, mas tem tendência a aumentar.”