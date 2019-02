General Motors volta aos lucros em 2018 com 7120 milhões de euros

A General Motors (GM) alcançou um lucro de 8.104 milhões de dólares (7.120 milhões de euros) em 2018, contra um prejuízo de 3.864 milhões de dólares no ano anterior.

No quarto trimestre do ano passado, o construtor automóvel apresentou um resultado líquido de 2.044 milhões de dólares, que compara com um prejuízo de 5.151 milhões de dólares nos últimos três meses do ano precedente.

O prejuízo verificado em 2017 deveu-se, nomeadamente, ao custo da venda da filial europeia, a Opel.

A GM também informou que o lucro antes de juros e impostos foi de 11.783 milhões de dólares em 2018, menos 8,2 por cento do que no ano anterior.

As receitas em 2018 somaram 147.049 milhões de dólares, mais 1 por cento do que no ano de 2017.