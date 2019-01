Desporto Gastão Elias nas meias-finais do ‘challenger’ de Orlando, ao bater Serdarusic Por

O tenista português Gastão Elias qualificou-se hoje para as meias-finais do ‘challenger’ de Orlando, nos Estados Unidos, em piso duro, ao superar o croata Nino Serdarusic.

Gastão Elias, 263.º jogador do ‘ranking’ ATP e 12.º cabeça de série do torneio, superou Serdarusic, número 264 do mundo e 13.º pré-designado, em dois ‘sets’, por um duplo 6-3, num embate que durou uma hora e 27 minutos.

Nas meias-finais, o tenista luso vai defrontar o norte-americano Marcos Giron, 308.º jogador mundial, que bateu o francês Mathias Bourgue, 265.º e 14.º cabeça de série, por 6-2 e 6-2, em menos de uma hora.