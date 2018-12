Economia Gasolina pode descer cinco cêntimos a partir de terça-feira Por

Os preços dos combustíveis devem sofrer alterações a partir da próxima semana, nomeadamente de terça-feira em diante, quando o ano de 2019 estiver em marcha. A gasolina poderá cair até cinco cêntimos. O gasóleo deverá baixar dois cêntimos. São esperadas mexidas ao nível da fiscalidade.

A contribuir para esta redução no preço da gasolina está a queda de dois cêntimos esperada e outros 3,7 da quebra fiscal associada ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e energéticos (ISP).

Mas não é só. Importa, porém, referir que tanto no caso da gasolina como do gasóleo, as quedas podem não ser tão ‘acentuadas’ quanto previsto, uma vez que a partir de 1 de janeiro ocorrerá um agravamento da Taxa de Carbono.

Apenas na segunda-feira é que esta taxa será publicada em Diário da República.

O jornal Eco lembra também que estas variações ainda não são certas, embora sendo expectáveis, uma vez que a semana que agora está a encerrar foi ‘mais curta’, nomeadamente nas negociações do Brent em Londres, que serve de referência para se fixarem os preços a pagar pelos produtos petrolíferos.

Mesmo assim, a confirmarem-se as previsões dos especialistas económicos, a gasolina pode atingir o valor mais baixo desde março de 2016.

De acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), nesta altura, o preço médio do litro da gasolina 95 situa-se nos 1,469 euros, enquanto que do gasóleo está nos 1,347 euros.

Para se chegar a este valor é considerado o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.

Os valores médios aqui antecipados não dispensam a consulta das plataformas oficiais (como, por exemplo, a Direção-Geral de Energia e Geologia), durante a próxima semana.