Motores “Ganhámos um rali muito difícil” diz Bruno Magalhães após triunfo no Algarve Por

A vitória no Rali Casinos do Algarve deu a Bruno Magalhães o vice-campeonato e confirmou a boa forma do piloto do Team Hyundai Portugal nesta fase final da temporada.

Um segundo êxito num ano de estreia aos comandos do i20 R5, um carro que foi conhecendo nos pisos de terra para depois na fase de asfalto se sentir mais à vontade aos comandos.

“Lutámos até ao último metro da época e saímos do Algarve com a sensação de dever cumprido”, afirmou Bruno Magalhães, que foi ainda o mais rápido em três das classificativas que compunham esta derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto de Lisboa sublinha: “Ganhámos um rali muito difícil e que eu já não disputava há 10 anos. Foi um campeonato extremamente disputado, onde fizemos uma segunda metade de época fantástica, com duas vitórias e mais dois pódios nos últimos quatro ralis”.

“Penso que o ponto de viragem foi mesmo o Rali de Castelo Branco. A partir daí fomos sempre muito competitivos, recuperámos muitos pontos e lutámos pelo título até ao final. Os meus parabéns ao Ricardo Teodósio e ao José Teixeira”, acrescentou Bruno Magalhães.

De referir que no seu ano de regresso ao campeonato nacional o tricampeão português e vice-campeão da Europa, conseguiu impor-se na Madeira e no Algarve e obter«ve um total de seis pódios em oito possíveis, terminando todos os ralis da temporada.