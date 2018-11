Galp rejeita intenção de manipulação dos preços em operação em Espanha

A Galp afirmou hoje que fez a operação sancionada pela autoridade de concorrência espanhola, com uma multa de 80.000 euros, “sem qualquer intenção de manipulação dos preços”, e está a avaliar as medidas a tomar.

“A Galp considera que a operação em causa foi realizada em condições normais de mercado, sem qualquer intenção de manipulação dos preços do gás natural”, declara a empresa portuguesa num comunicado à imprensa.

A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência espanhola (CNMC) anunciou esta manhã que decidiu multar a Galp Gás Natural em 80.000 euros por a empresa ter cometido uma “infração grave” de “manipulação” do mercado organizado de gás.

De acordo com a autoridade da concorrência espanhola, a infração teve lugar em 17 de janeiro de 2017, com a Galp Gás Natural, “nos últimos segundos da negociação” do produto com entrega no dia seguinte, a comprar quantidades mínimas de gás que fixaram o preço para o dia seguinte.

Mais precisamente, a três segundos do fecho do mercado, a empresa comprou gás a um preço 7 por cento mais caro do que aquele que havia vendido alguns minutos antes, com o objetivo de “fixar o preço último diário a um nível artificialmente alto”.

A Galp insiste que, assim como já fez saber junto da autoridade de concorrência espanhola, da operação “não decorreu qualquer benefício” para a empresa ou prejuízo para o mercado.

De acordo com a empresa portuguesa presente em Espanha, a própria CNMC, durante a fase de instrução do processo, “reconheceu que o preço de referência diário do mercado de gás natural não foi afetado, pelo que não houve qualquer prejuízo para o mercado, nem a Galp obteve qualquer benefício económico”.

A Galp também considera que o valor da multa revela “o reduzido grau de gravidade” que o próprio regulador atribuiu a esta situação.

O montante da sanção prevista na lei, 100.000 euros, foi reduzido em 20 por cento porque a Galp aceitou o seu pagamento de forma voluntária.

“A Galp encontra-se a avaliar as medidas que sejam adequadas tomar em relação a esta decisão”, refere a petrolífera.