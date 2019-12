Galp e Jerónimo Martins penalizam bolsa de Lisboa que fecha ano a perder 0,43%

As ações da Galp e da Jerónimo Martins penalizaram hoje o índice PSI20 da bolsa de Lisboa que encerrou a última sessão do ano a perder 0,43 por cento para 5.214,14 pontos.

Pelas 13:35 em Lisboa, das 18 cotadas no principal índice nacional, o PSI20, 13 desceram e cinco subiram, com a bolsa portuguesa a fechar no vermelho, à semelhança das principais congéneres europeias, à exceção de Frankfurt e Milão que hoje estiveram fechadas.

As ações da Galp recuaram 1,62 por cento para 14,90 euros, e as da retalhista Jerónimo Martins perderam 1,51 por cento para 14,66 euros.

Os títulos da Pharol caíram 1,39 por cento para 0,10 euros, os da Ibersol recuaram 1,23 por cento para 8,0 por cento e os da Sonae Capital perderam 0,92 por cento para 0,75 euros.

A Corticeira Amorim também negociou hoje no vermelho, ao cair 0,88 por cento para 11,30 euros, enquanto a Semapa perdeu 0,44$ para 13,72 euros e a NOS recuou 0,37 por cento para 4,80 euros.

A Altri viu as suas ações perderem hoje 0,35 por cento para 5,68 euros, ao passo que os títulos da Ramada Investimentos caíram 0,34 por cento para 5,84 euros e os ‘papéis’ da Navigator recuaram 0,33 por cento para 3,59 euros.

A Mota-Engil fechou a sessão a cair 0,27 por cento para 1,87 euros e a REN perdeu 0,18 por cento para 2,72 euros.

Em contraciclo, os CTT lideraram os ganhos, ao valorizarem 1,27 por cento para 3,19 euros e a EDP Renováveis fechou a última sessão do ano a subir 0,57 por cento para 10,50 euros.

Pela positiva há a destacar também as ações da EDP que subiram 0,21 por cento para 3,86 euros, da Sonae que valorizou 0,11 por cento para 0,91 euros e do BCP que ganhou 0,10 por cento para 0,20 euros.