Nacional Gafe de Maria gera polémica dentro da TVI Por

Maria Cerqueira Gomes cometeu uma gafe, abrindo uma polémica nos bastidores da TVI, cujos responsáveis estão cada vez mais preocupados com as fracas audiências do ‘Você na TV’.

A apresentadora da TVI comentou publicamente um post de Débora Monteiro, a DJ do ‘Lip Sync Portugal’, um programa da… SIC.

Nesse breve comentário, Maria elogiou o formato da concorrência.

“Top”, escreveu Maria Cerqueira Gomes.

Escolhida para substituir Cristina Ferreira como parceira de Manuel Luís Goucha, a apresentadora tem sido alvo de alguma contestação interna devido às fracas audiências do ‘Você na TV’.

Assim, este comentário a elogiar um programa da concorrência só veio reforçar as críticas, até porque a SIC emitiu ‘Lip Sync Portugal’ no mesmo horário em que a apresentadora da TVI era convidada do ‘Dança com as Estrelas’ (ver vídeo abaixo).

“Isto foi comentado na TVI, claro”, adiantou uma fonte, que o Correio da Manhã cita sem identificar.

“Uma cara do canal não deve fazer esse tipo de elogios à concorrência”, acrescentou essa fonte.