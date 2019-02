Gael Monfils é o quinto nome confirmado para o Estoril Open

O tenista francês Gael Monfils é o quinto jogador confirmado para a quinta edição do Millennium Estoril Open, que vai decorrer no Clube de Ténis do Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio.

Depois do sul-africano Kevin Anderson, do grego Stefanos Tsitsitas, do australiano Alex Di Minaur e do português e campeão em título João Sousa, a organização 3Love anuncia a participação do gaulês, 33.º colocado no ‘ranking’ mundial no único torneio português do circuito ATP.

“Mal posso esperar por jogar, pela primeira vez, o novo torneio no Estoril. Vários colegas deram-me as melhores referências. Espero que os meus fãs portugueses e a comunidade francesa radicada em Portugal possam vir ver-me jogar. Vou tentar corresponder às suas expectativas”, avançou Monfils, numa mensagem enviada à organização.

Já o diretor do torneio, João Zilhão, não poderia estar mais satisfeito com a confirmação daquele que considera ter “uma personalidade carismática” e ser um dos jogadores “mais populares” do ATP.

“É com o maior prazer que anunciamos a presença de um dos mais fascinantes tenistas da história da modalidade. Há muito tempo que desejávamos contar com a participação do Gael Monfils, com a sua personalidade carismática e ténis acrobático, que vai, com certeza, deliciar não só o público em geral como os aficionados mais jovens em particular. O Gael Monfils é um dos mais populares tenistas do circuito e vai seguramente oferecer-nos momentos inolvidáveis no Clube de Ténis do Estoril”, afirmou.