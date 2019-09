Motores Gabriele Tarquini “pronto para ajudar” Norbert Michelisz a chegar ao título do WTCR Por

Gabriele Tarquini garantiu que irá ajudar o seu companheiro de equipa Norbert Michelisz a chegar ao título na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Embora matematicamente ainda na corrida ao cetro, o italiano da BRC Hyundai N Squadra Corse sabe que terá poucas probabilidades de lutar por mais uma coroa mundial, pelo que a sua intenção é ajudar ‘Norbi’ Michelisz, atual líder da classificação de pilotos.

Antes da próxima ronda do WTCR, no Japão, Tarquini assume a sua disposição para a fase final da temporada: “Estou bastante longe (da liderança) e estou pronto para ajudar ‘Norbi’, mas as diferenças são muito pequenas”.

“No ano passado estive sempre na liderança do campeonato, na frente dele, exceto na corrida 2 e 3 em Macau, onde foi claro que Norbi estava fora do campeonato. Mas ele fez um trabalho fantástico ajudando-me muito e já lhe estou a retribuir”, afirma o mais veterano do pelotão da Taça do Mundo de Carros de Turismo.

Apesar de ser um ‘expert’ de como conseguir títulos Gabriele Tarquini acha que provavelmente Norbert Michelisz não vai precisar muito do seus conselhos: “Ele é experiente por isso por isso não precisa da minha ajuda na forma como abordar a luta pelo campeonato, mas na pista, se estiver à frente ou atrás dele, em posição de o ajudar, isso faço-o com um sorriso na boa. Ele merece o título, sem dúvida”.

Confirmando aquilo que o transalpino diz está o facto de na prova anterior já ter auxiliado o seu companheiro de equipa, quando ‘sacrificou’ a vitória na segunda corrida da China permitindo ao húngaro passar para a liderança. Isto apesar de Michelisz se recusar a fazer muitos planos relativamente à questão das suas possibilidades de se sagrar campeão.

“Se tiver a possibilidade de selecionar alguém para me ajudar na posição em que estou irei escolher Gabriele por causa da sua experiência. Estou contente por estar próximo dele, porque ainda há coisas que preciso de aprender, e não apenas questão relacionadas com a condução em corrida”, afirma apenas o piloto magiar.