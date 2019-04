Motores Gabriele Tarquini penalizado por colisão no WTCR em Hungaroring Por

Gabriele Tarquini foi penalizado com a perda de cinco lugares na grelha de partida para a próxima corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), devido a uma colisão com Yann Ehrlacher durante a prova disputada no passado fim de semana em Hungaroring.

O piloto italiano da BRC Hyundai Squadra Corse, que venceu a última das três corridas realizadas no traçado magiar, foi considerado culpado pelo toque no Link & Co de Ehrlacher durante o segundo confronto do fim de semana, o segundo realizado no domingo.

Link & Co do francês foi empurrado pelo Hyundai do italiano e mais tarde foi obrigado a abandonar na boxes devido aos danos no carro chinês, ainda assim reparáveis para a terceira corrida do fim de semana, para a qual partiu de terceiro e acabou por subir ao pódio final. Tarquini cumprirá a penalização na corrida 1 da próxima ronda do WTCR, na Eslováquia.

Da mesma forma Yvan Muller, que sofreu uma penalização com passagem pela via das boxes na terceira corrida húngara, perdeu dois pontos na sua licença desportiva por um ‘chega pra lá’ a Andy Priaulx no terceiro confronto da prova de Hungaroring.