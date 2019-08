Motores Gabriela Correia faz estreia internacional com Francisco Carvalho nas GT4 South European Series Por

Gabriela Correia vai efetuar a sua estreia internacional ao alinhar na próxima prova das GT4 South European Series no Circuito da Catalunha – Barcelona.

A jovem piloto de Braga, concorrente habitual do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai dividir um KTM X-Bow GT4 da Veloso Motorsport com o experimentado Francisco Carvalho.

Desta forma Gabriela Correia, conhecida também como ‘Princesa da Montanha’ e que se estreou na competição automóvel com apenas 17 anos, irá ‘engrossar’ a verdadeira ‘embaixada’ portuguesa na competição organizada pela Race Ready com o apoio da SRO Motorsport.

O KTM X-Bow GT4 é a máquina que Fábio Mota e Francisco Carvalho dividem na ‘tour portuguesa’ do campeonato, sendo que para Gabriela Correia vai tratar-se da ‘descoberta de um mundo novo’, tanto no que diz respeito ao carro como ao circuito.

“O motivo desta aposta nas GT4 South European Series é o facto de querer continuar a evoluir e a enfrentar novos desafios, sendo que são carros completamente diferentes do que ao que estou habituada e sendo uma prova com pilotos bastante qualificados e já com uma experiência notável”, diz a piloto minhota.

Para Gabriela a intenção é deixar uma boa imagem, mais do que traçar metas em termos de resultados: “O objetivo é continuar a desafiar-me a mim própria e evoluir com quem sabe mais e me pode ensinar. Vou experimentar e depois se houver uma oportunidade favorável, quem sabe….”.

A piloto de Braga e o seu companheiro de equipa oriundo da Guarda irão guiar o terceiro carro da Veloso Motorsport presente na pista catalã, pois a formação da Póvoa de Lanhoso alinhará também com o Mercedes AMG GT4 para Miguel Cristóvão e Francisco Abreu e com o Porsche Cayman GT4 Clubsport para Carlos Barbot e Carlos Moreira da Silva.