Motociclismo Futuro do motociclismo de velocidade esteve em Baltar Por

Pela primeira vez nos seus três anos de existência o Troféu Velocidade 20 20 esteve no Kartódromo de Baltar, num evento onde os pequenos pilotos evoluíram em pista, dividindo-a com os do Campeonato Nacional de Supermoto.

O evento foi promovido pela Federação de Motociclismo de Portugal em parceria com o Motor Clube do Estoril e a Motoval Neumáticos, e levou até ao traçado dos arredores de Paredes duas centenas de jovens, também resultantes das ações de captação realizadas recentemente.

Na Classe 1, onde competiram as pequenas IMR de 90 cc, as vitórias foram divididas entre Pedro Matos e Henrique Morais, nas primeira e segunda corridas do dia, respetivamente. Mas foi Matos a subir ao lugar mais alto do pódio no somatório de ambas as corridas, sendo acompanhado por Henrique Morais e Alexandre Cabá, o terceiro no final.

Já na Classe 2 – que divide a sua temporada entre kartódromos e autódromos, a vitória na primeira corrida do dia foi para Manuel Branquinho, que bateu Rodrigo Martins e Martim Jesus. Na segunda já alinhou Afonso Fernandes, que acabou por ser o vencedor face a Martins e Branquinho.