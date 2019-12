Futebolista Steven Nzonzi suspenso pelo Galatasaray por comportamento inapropriado

O futebolista francês Steven Nzonzi foi hoje suspenso por “tempo indeterminado” pelo Galatasaray, onde estava a jogar por empréstimo dos italianos da AS Roma, devido a um “comportamento inapropriado no treino”, anunciou o clube de Istambul.

“Steven Nzonzi foi suspenso da equipa por tempo indeterminado devido a um comportamento inapropriado no último treino”, revelou o campeão turco, em comunicado divulgado na sua página oficial na internet, sem revelar mais detalhes.

Nzonzi, que se sagrou campeão do mundo em 2018 pela França, disputou até ao momento 15 jogos pelo clube turco, que ocupa atualmente o sexto lugar do campeonato, com 23 pontos, numa classificação liderada pelo Sivasspor.