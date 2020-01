Motores Furos atrasam Pedro Bianchi Prata no ‘Dakar’ Por

Pedro Bianchi Prata sofreu um revés na quarta etapa do 42º Rali Dakar, depois de sofrer um furo no PH Sport que divide com Conrad Rautenbach.

O piloto do Zimbabwe e o navegador português furaram e ficaram sem pneu suplente no seu SSV, o que acabou por fazer a equipa perder várias posições, pois teve de baixar consideravelmente o andamento

Felizmente na competição dos Side by Side Vehicle (SSV) Bianchi Prata e Rautenbach desceram apenas uma posição, pois as consequências de novo furo podia comprometer bastante mais a prova da dupla.

“Foi um dia bastante complicado. Ao km 80 tivemos um furo e demos uma pancada forte numa pedra grande que nos empenou uma barra da suspensão de trás. Trocámos o pneu, mas passados cinco quilómetros furámos outra vez e, assim, ao quilometro 85 estávamos sem pneus suplentes para fazer quase 400 km de especial”, contou Pedro Bianchi Prata à chega a Al-`Ula.

O navegador do Marco de Canaveses refere que a etapa foi muito complicada: “Fizemos mais de 250km em cima de pedras e trialeiras difíceis e lentas. Tivemos que ter muito cuidado. Na neutralização troquei a barra de direção e tentámos arranjar um remendo para meter num dos pneus que estava furado. Mas, o remendo acabou por não aguentar e só tínhamos os quatro pneus para fazer o resto da especial”.

“Tivemos que ir com muita calma porque sabíamos que se furássemos outra vez podíamos ficar na jante. A especial era mesmo complexa e notou-se que era uma especial seletiva. Via-se muita gente parada pelo caminho. Nós optamos por ter um ritmo de precaução. Ainda paramos para ajudar um motard que estava debaixo da mota e tive que tirar a mota do meio da pista e subir uma duna para o piloto poder descer e arrancar porque ele estava muito cansado”, prosseguiu Bianchi Prata.

O ex-motard português acrescenta que depois da noite ‘cair’ “os últimos 25 km foram muito difíceis porque não se via absolutamente nada”. Mas sublinha que não falhou na navegação. “O Dakar ainda está no início e ainda faltam oito etapas e tudo pode acontecer. Não vamos baixar os braços e vamos continuar na luta pelos bons resultados”, contou o piloto do Marco de Canaveses no final da etapa”, concluiu.