Fundo +PLUS da Casa do Impacto investe mais de 440 mil euros em seis startups de impacto ambiental e social

Café-Escola Joyeux Cascais, Koiki, NoCode Institute, Matterpieces, Penylon by Circular Oceans e WeGuide são as seis startups investidas pelo Programa de Investimento para o Impacto +PLUS, desenvolvido pela Casa do Impacto e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A terceira edição do +PLUS da Casa do Impacto distribuiu 441 mil euros para o desenvolvimento e escala de startups com propósito social e ambiental, inseridos em duas fases de negócio: Testing (validação do impacto) e Scaling (aumento do impacto).

“A Casa do Impacto continua a ter um papel muito ativo no desenvolvimento de programas e ferramentas que permitam aos empreendedores de impacto testar as suas soluções, num ambiente seguro, com acesso a capital semente e apoio não-financeiro. Ao longo dos últimos 4 anos e meio, disponibilizámos mais de 4 milhões de euros em investimento para fazer crescer o ecossistema de impacto – um montante muito relevante que preenche uma lacuna evidente do sector, onde o acesso ao capital para projetos early stage é muito escasso. Prova disso é o número de projetos candidatos ao Fundo +PLUS, que pelo segundo ano ultrapassa os 170, bem como a qualidade e maturidade dos mesmos. Estamos, por isso, muito entusiasmados para trabalhar com este grupo de seis startups investidas, para testarem e escalarem as suas soluções, tanto pelo cariz inovador das soluções como pelas suas áreas de atuação e públicos a que se dirigem”, explica Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto.

Os seis negócios de impacto investidos pelo Programa de Investimento para o Impacto +PLUS:

Testing: até 50.000€ de investimento por projeto

Matterpieces – propõe a reciclagem e reutilização de resíduos de demolição através de um processo que envolve a separação, tratamento e upcycling para transformá-los em materiais de revestimento com fim de serem usados em pavimentos, paredes, mobiliário e bancadas. O processo combina a técnica artesanal Terrazzo com um design colaborativo para promover a circularidade na construção. O projeto tem duas estratégias circulares: uma mais ampla que usa resíduos genéricos de empresas de gestão de resíduos para criar um material padrão, e uma mais específica que reutiliza os resíduos de demolição em projetos de reabilitação para criar um material de revestimento único para reintroduzir no edifício.



Penylon by Circular Ocean – o projeto visa acabar com o descarte insustentável de redes de pesca em Peniche, reciclando essas redes e transformando-as num novo material sustentável chamado PENYLONTM. Esse material pode substituir plásticos virgens na fabricação de novos produtos, como móveis ou acessórios, usando impressão 3D ou moldagem por injeção.

WeGuide – um projeto da Associação Terra dos Sonhos que visa apoiar e empoderar pacientes e cuidadores para a gestão da doença oncológica, aumentando a sua qualidade de vida e obtendo melhorias nos resultados de saúde. Materializa-se através da presença de um Guia em Saúde, um novo conceito profissional, que faz o acompanhamento do paciente por um período de 6 meses com foco no apoio e capacitação para a gestão dos desafios da doença.

Scaling: até 100.000€ de investimento por projeto

Café-Escola Joyeux Cascais – o projeto tem como objetivo empregar e formar jovens adultos com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento (DID) no setor da restauração no concelho de Cascais. O modelo formativo é gratuito e contrata sem termo para formar jovens adultos com DID como trabalhadores polivalentes na restauração, diplomando-os em quatro áreas distintas: Barista, Serviço de Mesa, Caixa e Cozinha, durante um período de dois anos. Cada jovem é acompanhado por profissionais da restauração e técnicos experientes, que os ajudam a ultrapassar obstáculos e fomentam a sua autonomia e autoestima. Candidataram-se ao +PLUS para acelerar a abertura do próximo Café-restaurante JOYEUX em Portugal, que empregará mais cerca de 12 jovens adultos com DID.

Koiki – pretende resolver o problema do aumento das emissões geradas pelas entregas de último quilómetro (last mile delivery), através de um modelo de distribuição sustentável e da criação de emprego para pessoas em situação de exclusão social na Grande Lisboa e Porto. A distribuição é feita a pé ou de bicicleta, com o recurso pontual a veículos elétricos, e os estafetas são contratados pelas entidades sociais em parceria com os micro hubs – pequenas instalações para a gestão das encomendas e circuitos nas zonas e códigos postais negociados com as distribuidoras. O projeto já existe em Espanha e pretende expandir a atividade para Portugal com abertura de seis micro hubs em Lisboa e um no Porto.

NoCode Institute – plataforma de requalificação digital que oferece programas de formação e certificação para profissionais em transição que desejam aprender novas competências e habilidades digitais de programação visual usando ferramentas NoCode. Oferece suporte à empregabilidade, incluindo coaching e mentoria para acelerar a integração no mercado de trabalho. Todos os participantes têm acesso gratuito às mensalidades.

O que é a Casa do Impacto?

Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto socioambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O espaço integra escritórios, cowork, atividades de formação e experimentação, e programas de investimento.

O que é o programa +PLUS?

O +PLUS é um Programa de Investimento para o Impacto que se propõe a distribuir 500 mil euros por ano para testar novas ideias com potencial de impacto social e ambiental, alinhados com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, e para apoiar o desenvolvimento de organizações sustentáveis com soluções inovadoras e resultados comprovados. Para além do financiamento, o programa atua através de várias formas de apoio, como um plano de acompanhamento desenhado à medida, medição do impacto através de indicadores de desempenho definidos desde o primeiro momento, envolvimento no ecossistema de impacto, pagamento por resultados e ainda apoio não financeiro orientado para o sucesso do projeto.