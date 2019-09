Funcionários do parlamento guineense em greve

Os funcionários do parlamento da Guiné-Bissau iniciaram segunda-feira uma greve para reivindicar a melhoria das suas condições de trabalho e pagamento de salários em atraso, disse hoje Abel Tchuda, porta-voz da comissão negocial de greve.

Segundo o responsável, a greve vai decorrer até 27 de setembro e poderá pôr em causa o início do debate do programa do Governo, cujo início está agendado para quinta-feira.

“O que está em causa é o cumprimento do acordo assinado em 2018, o pagamento dos salários do mês de julho e agosto e o pagamento de 11 meses de salários, referentes ao período entre 2002 e 2003”, explicou Abel Tchuda.

O porta-voz da comissão negocial de greve, convocada pelo sindicato dos funcionários do parlamento, disse que a paralisação está a afetar também a Comissão Nacional de Eleições, a Inspeção Superior de Luta Contra a Corrupção e o Conselho Nacional de Comunicação Social, instituições tuteladas pelo parlamento.

“Estamos abertos ao diálogo para encontrar soluções”, salientou o porta-voz da comissão negocial de greve.