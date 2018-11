Funcionários do fisco moçambicano detidos por desvio de 170 mil euros

Três funcionários da Autoridade Tributária (AT) de Moçambique foram detidos no fim-de-semana na província de Inhambane, sul do país, por desvio de 12 milhões de meticais (170 mil euros), informou hoje o Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC).

Sinai Lonzo, magistrado do GCCC em Inhambane, disse ao diário Notícias que um outro funcionário da AT encontra-se a monte, depois de também ter sido indiciado no desvio.

Um contabilista sem ligação ao Estado também se encontra detido de ter ajudado a engendrar o esquema usado no roubo do dinheiro, acrescentou Sinai Lonzo.