“Fui muito feliz” diz o líder do ‘Dakar’ nas motos

Ricky Brabec admite que o Rali Dakar 2020 está a ser tudo o que a edição anterior da prova acabou por não ser para si, pois na última etapa da primeira semana de corrida conseguiu voltar a vencer e reforçar a liderança da classificação das motos.

A juntar a um dia perfeito veio também um azar do seu principal adversário, Toby Price, forçado a esperar por ajuda e receber uma roda traseira ‘emprestada’ por Andrew Short.

Mas Brabec diz que este êxito se deve muito à robustez e competitividade da sua Honda CRF450 Rally e também ao trabalho que a equipa liderada por Ruben Faria tem vindo a realizar.

Quase 21 minutos de vantagem sobre Pablo Quintanilla são uma ‘almofada’ de conforto importante para o norte-americano neste dia que descanso que hoje se vive em Riade, capital da Arábia Saudita.

O facto da etapa de ontem ter muita areia e dunas também ajudou Brabec, bastante habituado a este tipo de terreno nas bajas da sua Califórnia natal. Ainda assim, teve que se aplicar para superar toda a concorrência numa importante e muito longa sexta etapa.

“Foi um bom dia. Não tinha propriamente uma estratégia definida”, diz o líder das duas rodas, que sublinha: “Queria apanhar o Andrew Short, que iniciou o percurso à minha frente e fiz isso. Rodei com ele todo o dia. Tive muita sorte com Toby, porque ele teve problemas com uma roda no km 330”.

“Rodei até ao final e agora vou para este dia de descanso com 20 minutos de vantagem na ‘geral’, o que é fantástico. É realmente bom saber isso. Mal posso acreditar. É incrível. Agora tenho de descansar, recuperar e retemperar forças para estar pronto para os próximos seis dias”, afirmou também o titular da Honda # 9.

Ricky Brabec está entusiasmado e contente pelo tempo estar quente, pois, diz detestar o frio: “Tenho três camadas de roupa mas está mais quente e gosto disso. ‘Nacho’ (José Ignacio Cornejo) está a andar bem. É um bom companheiro de equipa. O problema com Toby é que ele vai estar em cima dele na próxima semana, por isso há que ter cuidado. Espero conseguir manter-me à frente dele”.