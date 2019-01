Desporto Froome e Thomas apostam no Tour em 2019 e Bernal apontado ao Giro Por

Os britânicos Chris Froome e Geraint Thomas vão preparar a época em função da Volta a França em bicicleta, da qual são os últimos dois vencedores, enquanto o colombiano Egan Bernal será a aposta da Sky para a Volta a Itália.

“Foi uma decisão difícil saber exatamente o que fazer em 2019, em que grandes voltas me concentrar, sobretudo depois de ter vencido o Giro no ano passado. Mas, para 2019, o meu objetivo prioritário será a Volta a França”, afirmou Froome, de 33 anos, citado hoje pela equipa Sky.

Terceiro em 2018, Froome vai assim procurar a sua quinta vitória no Tour a partir de 06 de julho, para igualar os recordistas Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault e Miguel Induraín.

“Tenho recordações incríveis do ano assado, mas penso que, sendo a Volta a França o objetivo principal, é provavelmente melhor que faça uma paragem no Giro de 2019”, acrescentou o britânico.

Fromme fará equipa com Thomas, que venceu pela primeira vez a Grande Boucle em 2018 e que agora volta a apontar à prova gaulesa este ano, bem como ao campeonato do mundo de contrarrelógio, previsto para finais de setembro, no Yorkshire, em Inglaterra.

“O principal objetivo para mim será regressar à Volta a França tentar alcançar o melhor resultado possível. Se não tivesse ganhado em 2018, talvez pensasse num programa Giro/Vuelta, mas, depois de vitória no Tour, vou ter o dorsal número um e seria triste não voltar a 100 por cento”, disse o galês, de 32 anos.

Egan Bernal, de 21 anos, vai tentar o sue primeiro triunfo na Volta a Itália, que começa a 11 de maio, em Bolonha. “Vivi em Itália durante três anos, por isso tenho lá muitos amigos. Conheço as estradas, gosto muito do Giro e vejo-me a fazer uma boa corrida”, afirmou.

Bernal vai iniciar a temporada no seu país, na Volta à Colômbia, ao lado de Froome.