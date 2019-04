Motores Frijns vence uma caótica corrida de Fórmula E em Paris e Félix da Costa é sétimo Por

Robin Frijns emergiu como o vencedor de uma corrida caótica de Fórmula E em Paris, onde António Félix da Costa foi sétimo.

Depois dos dois pilotos da Mahindra, Pascal Wehrlein e Jerôme d’ Ambrosio terem sido regelados para o final da grelha depois de terem usado uma pressão ilegal de pneus na qualificação, os dois homens da Nissan eDams herdaram a primeira fila da grelha de partida.

No entanto essa vantagem depressa se transformou em pesadelo, quando Oliver Rowland desperdiçava a ‘pole position’ com uma saída de pista, e mais tarde, quando começou a chover sobre a ‘Cidade-Luz’ Sebastien Buemi o imitou.

Robin Frinjs ficou então na liderança, mesmo se pouco antes não tinha evitado um toque no monolugar de Buemi que danificou a ‘asa’ dianteira do seu carro. A partir daí o holandês da Virgin procurou ‘segurar’ atrás de si um André Lotterer que tinha realizado uma grande recuperação, tal como Daniel Abt, que tal como o holandês da DS Techeetah acompanhou o vencedor no pódio devido à sua terceira posição.

Mas a prova terminaria atrás do ‘safety car’, num traçado pejado de destroços, resultantes de inúmeros acidentes, nomeadamente aquele que causou o abandono do até então líder do campeonato, Jerôme d’ Ambrosio, envolvido numa colisão com Sam Bird, no outro monolugar da Virgin.

Destes acidentes resultaram apenas situações de bandeiras amarelas, mesmo quando caiu um dilúvio sobre o traçado parisiense, permitindo que Jean-Eric Vergne e António Félix da Costa viessem a terminar na sexta e sétima posições. O que permitiu ao português sair de Paris no terceiro lugar do campeonato, agora liderado por Frijns, seguido por Lotterer.

Uma série de penalizações estão pendentes e podem alterar, quer as classificações da corrida, quer do campeonato.