Frelimo aprova sábado manifesto para as eleições de 15 de outubro

O Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, vai aprovar no sábado o manifesto para as eleições gerais de 15 de outubro.

O ato vai decorrer em sessão extraordinária do Comité Central do partido no poder, na cidade da Matola, província de Maputo.

“Será um encontro de um dia e com um único ponto de agenda: a aprovação do manifesto eleitoral da Frelimo”, afirmou Caifadine Manasse, em conferência de imprensa.

O documento a ser adotado por aquele órgão partidário vai nortear os discursos de campanha rumo às eleições gerais de 15 de outubro e dar corpo aos instrumentos de governação da Frelimo, em caso de vitória no escrutínio.

As eleições gerais vão compreender a presidencial, legislativas e assembleias provinciais, que pela primeira vez vão escolher os governadores das 10 províncias do país.

O sufrágio será o sexto na história de Moçambique, desde a aprovação de uma Constituição multipartidária em 1990.