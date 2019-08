Frederico Silva nas meias-finais do ‘challenger’ de Baotou, Gonçalo Oliveira desiste nos ‘quartos’

O português Frederico Silva, 282.º do ‘ranking’ mundial, qualificou-se hoje para as meias-finais do ‘challenger’ de Baotou, e vai defrontar o australiano James Duckworth, que beneficiou do abandono de Gonçalo Oliveira, 265.º da hierarquia.

Frederico Silva avançou para as ‘meias’ após a desistência do sérvio Pedja Krstin, 210.º do circuito, quando o tenista natural das Caldas da Rainha vencia por 6-3 e 4-1.

O outro português no torneio chinês, Gonçalo Oliveira, acabou por abandonar o seu encontro nos ‘quartos, diante de Duckworth, 131 do mundo e primeiro cabeça de série, que batia o portuense por 5-0.