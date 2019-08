Frederico Morais disputa no Tahiti a sétima etapa do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais vai disputar o Tahiti Pro Teahupo’o, na Polinésia Francesa, entre 21 de agosto e 01 de setembro, sétima etapa do circuito mundial de surf, no qual é um dos suplentes.

Este será o quarto campeonato consecutivo do circuito mundial para ‘Kikas’, que entra no alinhamento para substituir o italiano Leonardo Fioravante, lesionado num ombro.

Despromovido do principal circuito em 2018, após dois anos entre a elite, o surfista de Cascais disputou este ano as provas de Margaret River, na Austrália (33.º classificado), Rio de Janeiro (3.º) e Jeffreys Bay, na África do Sul (17.º).

Atual 31.º classificado do ‘ranking’ mundial, Frederico Morais estreia-se no sétimo ‘heat’ em Teahupo’o, no Tahiti, frente ao norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, e ao brasileiro Deivid Silva.

O norte-americano Kolohe Andino lidera o ‘ranking’, à frente do brasileiro Filipe Toledo e do havaiano John John Florence, campeão mundial em 2016 e 2017, que vai falhar a terceira prova seguida, devido a lesão, depois de ter vencido em Bells Beach e Margaret River.