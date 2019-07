Frederico Morais avança para os 16 avos de final em Jeffreys Bay

O português Frederico Morais qualificou-se hoje para os 16 avos de final do Corona Open J-Bay, na África do Sul, prova da sexta etapa do circuito mundial de surf.

Depois de ter sido relegado para a repescagem desta prova em Jeffreys Bay, na terça-feira, ‘Kikas’, 32.º do ‘ranking’ mundial, ficou no segundo lugar da terceira bateria da ronda de eliminação, com uma pontuação de 13,23 pontos (7,33 + 5,90), atrás do francês Jeremy Flores (15,84) e à frente do brasileiro Jesse Mendes (11,83).

Esta é a terceira presença do surfista natural de Cascais no circuito de 2019, no qual é um dos suplentes, depois do terceiro lugar no Rio de Janeiro e do 33.º em Margaret River, na Austrália.

Em 2017, Frederico Morais chegou à final em Jeffreys Bay, tendo sido batido pelo brasileiro Filipe Toledo.