Franco Sport na Baja da Hungria com piloto chileno

A Franco Sport deu um passo importante na sua internacionalização ao ‘abraçar’ uma nova parceria com o piloto chileno Vicente Dagnino, que terá o seu início na Baja Hungria.

O sul-americano – que habitualmente compete no campeonato de ralicross do seu país – está atualmente a disputar na Taça do Mundo FIA de Bajas, para o que recorreu à equipa de Alenquer para esta nova frente.

Dagnino tem Benjamin Braun como co-piloto e já participou na Baja Rússia-Northern Forest (Rússia) e, mais recentemente, na Baja de Aragon (Espanha), pelo que a associação com a formação portuguesa atesta a competência da equipa liderada por Mário Franco.

“A nossa aposta em ideias inovadoras que nos façam sair da nossa zona de conforto e levar-nos mais além das nossas capacidades são sempre desafios que gostamos de aceitar. Este projeto com este piloto chileno será uma forma de podermos mostrar internacionalmente as nossas competências e a nossa grande aptidão para dar assistência no mais variado tipo de provas”, revelou o gestor da equipa.

Fica em aberto uma continuidade deste projeto para o próximo ano, sendo que está já em agenda uma possível participação de Vicente Dagnino na Baja Portalegre 500, prova que encerra a atual temporada da Taça do Mundo FIA de Bajas.