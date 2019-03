Motociclismo Franco Sport com projeto mais ambicioso Por

A equipa Franco Sport apresentou o seu projeto desportivo para a temporada de 2019, que para além da participação de vários pilotos nas categorias SSV, Moto e Quad do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, inclui também a internacionalização.

Trata-se mesmo de uma aposta forte da formação de Alenquer, que depois do sucesso no Rali Dakar – onde alinhou pela primeira vez preparando e assistindo a um SSV integralmente desenvolvido em Portugal – vai estar novamente presente em provas além-fronteiras com o Yamaha YXZ 1000RR, inicialmente com Rui Serpa, para depois surgir com outros pilotos.

Este envolvimento da Franco Sport em várias frentes é o reflexo do empenho numa evolução constante das máquinas que estão a seu cargo, sendo que neste momento Mário Franco e Nuno Matias defendem as cores da equipa na categoria SSV, com um Yamaha YXZ 1000R Turbo, Daniel Jordão (Yamaha WR 450) nas motos e Luís Engeitado (Yamaha YFZ 450) nos moto4.

as há mais, com o envolvimento com as equipas André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes e José Manescas com os Yamaha YXZ 1000 R do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno na Taça Yamaha Open, enquanto Eric Steichen e João Correia Franco/Pedro Inácio, com os Yamaha YXZ 1000R, vão disputar o CNTT e Taça Yamaha Stock.