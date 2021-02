Nas Notícias Francisco Ramos renuncia à liderança do programa de vacinação contra a covid-19 Por

Francisco Ramos renunciou hoje à coordenação da ‘task force’ que coordena o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

Na origem da saída estão as irregularidades que o próprio Francisco Ramos detetou no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa.

O presidente do Conselho de Administração desse hospital é, desde dezembro, Francisco Ramos, que optou assim por deixar o programa de vacinação.

“Ao tomar conhecimento de irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, do qual sou presidente da Comissão Executiva, considero que não se reúnem as condições para me manter no cargo de coordenador da ‘task force’ para a elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal. Assim, apresentei ontem, dia 2 de fevereiro de 2021, à senhora ministra da Saúde, a renúncia ao cargo”, explicou o próprio Francisco Ramos, em comunicado.

De acordo com o Ministério da Saúde, os restantes membros da ‘task force’ vão assegurar o funcionamento do grupo.