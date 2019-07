Motores Francisco Mora quer “continuar a vencer” em Vila Real Por

Francisco Mora chega ao Circuito Internacional de Vila Real como líder destacado do TCR Ibérico, mas o piloto do Porto não vai para a pista transmontana apenas focado em defender a sua posição na competição. Admite que quer “continuar a vencer”.

Habituado a títulos, Mora quer mais êxitos e no próximo fim de semana não será diferente, ainda que nesta altura a sua vida pessoal seja bastante preenchida, não lhe sobrando muito tempo para a sua paixão; o automobilismo.

“Estive até há pouco tempo em exames na universidade e ainda não fiz qualquer planeamento, mas também não há grande coisa a fazer, já que para quem vai correr numa pista urbana como a de Vila Real não faz sentido testar no circuito de Braga, por exemplo. A única coisa que se pode fazer é visionar vídeos das corridas de anos anteriores ou trabalhar em simuladores, nada mais do que isso… ”, referiu o piloto que está prestes a concluir a sua licenciatura em engenharia eletrotécnica.

O traçado de Vila Real não tem segredos para ‘Kiko’ Mora, pelo que está ciente do desafio que tem pela frente: “A dificuldade em fazer ultrapassagens é a principal caraterística deste circuito. Pela minha experiência, se quem vai em primeiro souber defender-se, ninguém o consegue ultrapassar. A qualificação é muito importante, porque quem partir à frente fica logo em vantagem”.

Depois do domínio exercido na ronda inaugural do TCR Ibérico, em abril no Circuito do Estoril, o piloto do Porto confia nas capacidades do Cupra TCR preparado e assistido pela Veloso Motorsport para se voltar a impor também em terras transmontanas.

“Quero continuar a vencer corridas, para manter a liderança no TCR Ibérico”, afirma Francisco Mora, que pretende andar perto dos grandes nomes internacionais da disciplina, apesar de alertar para a diferença de ‘armamento’:“Claro que eu gostaria de ficar perto deles, mas a quantidade de pneus novos e todos os recursos que têm ao seu dispor fazem toda a diferença. São realidades distintas”.