Motores Francisco Mora o mais sério candidato a campeão no TCR Ibérico

É com uma elevada dose de favoritismo que Francisco Mora vai para a decisiva prova do TCR Ibérico 2019, que no próximo fim de semana tem lugar no Autódromo Internacional do Algarve.

Numa prova que integra o programa da última prova do European Le Mans Series na pista de Portimão, o piloto do Cupra chega a esta derradeira jornada do campeonato ibérico de carros de turismo com uma vantagem de 11 pontos face a Robin Vaks.

O jovem estónio do Honda Civic Type R da ALM Honda Racing parece um adversário à altura de Francisco Mora, e o piloto de Porto está ciente desse facto: “Não há vitórias antecipadas e terei de estar sempre muito atento. Porque apenas se vence depois de cruzar a linha de meta”.

Será pois natural que entre os dois pretendentes ao título haja uma ‘marcação cerrada’, sendo o pódio do campeonato também se joga na jornada algarvia. Mattias Vahtel, no outro Honda Civic Type-R e Gustavo Moura, no Audi RS3 LMS são os dois pretendentes ao terceiro lugar.

O mais jovem da ALM Honda Racing está no pódio provisório do TCR Ibérico e ali pretende ficar, cabendo ao piloto de Paços de Ferreira lutar pelo lugar, sendo que na discussão pelas posições cimeiras na prova do próximo fim de semana haverá que contar também com o russo Evgeniy Leonov, aos comandos do Cupra da equipa espanhola Technicars Racing Team.