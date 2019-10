Motores Francisco Mora e Evgeny Leonov na ‘pole’ no TCR Ibérico no Algarve Por

Evgeni Leonov e Francisco Mora conquistaram hoje a ‘pole-position’ para as duas corridas que este fim de semana encerram a temporada do TCR Ibérico no Autódromo Internacional do Algarve.

A ronda que se disputa na pista de Portimão decide a atribuição do título, sendo que Mora é o grande candidato à conquista do troféu, pelo que na qualificação procurou estar o melhor colocado na grelha para os dois confrontos, que se disputam amanhã e domingo.

Se na primeira qualificação o piloto do Porto não foi além do terceiro lugar, sendo batido pelo seu adversário direto na discussão do título, Robins Vaks, e ainda pelo russo Leonov, na segunda tudo foi diferente.

Francisco Mora não só meteu ao bolso a ‘pole’ para a corrida de domingo, como ainda viu o seu rival estónio ter problemas com a caixa de velocidades do Honda Civic Type R. Vaks vai partir dos últimos lugares, o que deixará o líder do campeonato ainda mais perto de ser o vencedor final do TCR Ibérico 2019.

“Na primeira qualificação estive muito tempo na boxe e quando saí para a pista ainda estava a afinar o carro, mas na segunda já andei ao nível que desejava. Vou tentar ganhar as duas corridas ou pelo menos pontuar bem, face ao Vaks, para assegurar a vitória no TCR Ibérico”, confessou Mora.

“Foi uma chatice o que me aconteceu na última qualificação. De qualquer modo, vou tentar tudo para ganhar ao Mora, que é o grande favorito, tanto no sábado como no domingo. Temos de esperar para ver…”, desabafou Vaks após a qualificação.

Resultado

Qualificação 1

1º Evgeniy Leonov (Cupra), 1m54,585s

2º Robin Vaks (Honda), 1m55,260s

3º Francisco Mora (Cupra) 1m55,303s

4º Matias Vahtel (Honda) 1m55,876s

5º Gustavo Moura (Audi) 1m56,106s

Qualificação 2

1º Francisco Mora (Cupra) 1m54,732s

2º Evgeniy Leonov (Cupra) 1m54,809s

3º Gustavo Moura (Audi) 1m55,035s

4º Matias Vahtel (Honda) 1m55,585s

5º Gabriela Correia (Seat) 1m59,744s