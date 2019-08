Motores Francisco Milheiro ‘mudou a agulha’ na Super Especial de Famalicão Por

Francisco Milheiro aproveitou a pausa de verão do Campeonato de Montanha JC Group para ‘mudar a agulha’ e participar na Super Especial de Vila Nova de Famalicão.

Aos comandos do do Peugeot 106 que com que habitualmente compete nas rampas o piloto teve uma participação adridoce. Se inicialmente as coisas correram bem, depois complicações mecânicas acabaram por fazer com que o resultado ficasse aquém do esperado.

“Na primeira passagem correu tudo muito bem, pois acabo por conseguir fazer o segundo tempo na classificação da categoria, no entanto na segunda passagem tive problemas com o carro, que não me permitiram fazer melhor, e assim piorei o tempo feito na passagem anterior, e acabei em oitavo da categoria”, referiu Francisco Milheiro.

O piloto reconhece “que queria mais, mas a verdade é que o carro não contribui, esta prova também serviu para testarmos novas soluções técnicas”, mas tem “de reconhecer que por vezes, as provas têm destas surpresas, acontece. Agora vamo-nos concentrar na preparação do carro para a rampa da Arrábida já em Setembro, a penúltima prova do Campeonato de Montanha”.