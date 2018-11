Motores Francisco Marrão termina o ano em bom plano Por

Francisco Marrão concluiu a sua temporada no Kia Picanto GT Cup com uma excelente prestação no Circuito do Estoril.

O piloto de Vila Real ia para esta derradeira prova do ano disposto a deixar uma boa imagem, num fim de semana em que as condições climatéricas dificultaram muito a tarefa aos concorrentes, pois a pista alternou entre o piso seco de sábado e a chuva que caiu no domingo.

Marrão, que durante várias épocas disputou o Campeonato Nacional de Montanha, adaptou-se bem às características do pequeno Kia Picanto GT Cup, e no Estoril esteve em destaque na molhada corrida de domingo, ao conseguir a quinta posição da categoria Pro, num carro que dividiu com Moura Teixeira, que o tripulou no confronto de sábado.

“Estou de facto muito satisfeito com a minha prestação no Estoril, onde consegui um resultado dentro das minhas expetativas e que me deixa moralizado para os próximos desafios neste troféu”, começa por referir o piloto transmontano.

Para Francisco Marrão a principal dificuldade foram as condições climatéricas: “Com chuva, a corrida de domingo foi bastante dificil para todos e por isso o facto de terminar num lugar entre os cinco primeiros pode-se considerar muito positivo. Dei o meu melhor e o resultado final deixa-me contente, se bem que como é normal queria mais e melhor”.

“Dada a grande competitividade deste troféu, muito bem organizado pela KIA e pela CRM, chegar ao final no lote dos primeiros é motivador e um factor de alegria. Este é um projecto a quatro anos e como tal este foi o ano ‘zero’, onde tive de aprender e reaprender muitas coisas em termos de condução em circuito. Foi uma excelente aposta de que não me arrependo e que quero potenciar nas próximas épocas para fazer mais e melhor. Vamos agora começar a preparar a próxima época, onde quero estar mais forte e ainda mais rápido do que este ano”, conclui Francisco Marrão em jeito de balanço.