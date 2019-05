Francisco Guerreiro (PAN) apela à participação dos eleitores

O cabeça de lista do PAN, Francisco Guerreiro, votou hoje pelas 09:52 em Alcabideche, deixando um apelo à mobilização dos eleitores nas eleições que, sublinhou são “tão importantes para o país e para a Europa”.

“Viemos exercer o nosso direito de voto e aquilo que temos apelado é que, acima de tudo, as pessoas participem nestas eleições tão importantes para o país e para a Europa”, disse Francisco Guerreiro aos jornalistas.

Acompanhado pela família, o candidato frisou que durante toda a campanha apelou à participação dos eleitores.

“A nossa campanha também foi direcionada para isso, a apelar, acima de tudo, que as pessoas participassem, que escolhessem quem melhor os representa na Europa”, afirmou.

Questionado sobre uma possível surpresa positiva esta noite, respondeu: “Temos trabalhado para isso, ao longo não só destes meses, mas dos últimos anos, é um trabalho que temos vindo a fazer, com rigor, com qualidade, apresentando propostas muito concretas”.

“É o exercício que também temos apelado a que os outros partidos façam, mais do que andar em guerrilhas políticas, que apresentem as suas propostas e soluções, e, depois, obviamente as pessoas podem escolher quem melhor os representa”, disse.

Francisco Guerreiro revelou que vai passar o dia em família, num evento vegetariano, no concelho de Cascais.