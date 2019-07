Motores Francisco Carvalho e Fábio Mota de KTM nas GT4 South European Series Por

Francisco Carvalho e Fábio Mota irão tripular um KTM X-Bow nas GT4 South European Series que terá o apoio do importador da marca em Espanha.

Os dois conhecidos pilotos nacionais irão alinhar nos eventos da competição promovida pela Race Ready com o apoio do SRO Motorsport Group previstos para o Algarve, em outubro, e no Estoril, em novembro.

O KTM X-Bow GT4 que ‘Chico’ Carvalho e Fábio Mota vão tripular será assistido pela Veloso Motorsport, estrutura onde se insere também o envolvimento do Mercedes AMG GT4 que Miguel Cristóvão e Francisco Abreu utilizam nas GT4 South European Series.

Para Francisco Carvalho as corridas de GT não são uma novidade, pois no passado competição no Campeonato de Portugal da categoria aos comandos de um Aston Martin Vantage GT4, enquanto Fábio Mota alinhou no troféu europeu GT4 em 2013 também num modelo da marca britânica.

“Esta era uma competição onde queria estar presente, e depois de uma conversa com o Fábio Mota consideramos ser possível edificar um projeto com o apoio da KTM X-Bow España. As GT4 South European Series estão em crescimento, com uma grelha cada vez mais competitiva. O que me deixa muito entusiasmado”, comenta ‘Chico’ Carvalho.

Fábio Mota alinha pelo mesmo diapasão do piloto da Guarda, apesar de ter um calendário bastante preenchido: “Este ano tenho como principal programa o Campeonato de Portugal de Karting, mas tinha também planeado realizar três provas de automobilismo, tendo uma que ser em Vila Real, devido a compromissos com os meus patrocinadores. Tenho estado atento às GT4 South European Series, dado ser uma competição com carros fantásticos e estar em crescimento. Era portanto uma oportunidade que não poderia deixar de aproveitar”.

Sergio Borrell é a voz da KTM X-Bow España, e garante o empenho da sua estrutura para que este projeto fosse por diante. Trabalhamos arduamente para colocar o KTM X-Bow GT4 nas grelhas de partida da segunda metade da temporada, que se inicia na nossa pista caseira, Barcelona. Penso que temos um bom duo de pilotos, e o facto de todo o projeto ter sido concretizado é bastante excitante”, refere.

A época de arranque das GT4 South European Series começou em Nogaro, com a tradicional Coupe de Pâques, seguindo-se um evento em Jarama. A próxima ronda realiza-se no Circuit de Barcelona – Catalunya, a 30 e 31 de Agosto, visitando ainda os circuitos do Algarve e Estoril.

As corridas das GT4 South European Series serão transmitidas em directo em Portugal, Porto Canal, e em diferido em Espanha, Teledeporte. Serão igualmente disponibilizadas em directo através das redes sociais oficiais da competição.