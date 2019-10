Motores Francisco Abreu nas 24 Horas do Algarve C1 Learn & Drive Por

Francisco Abreu vai ter este fim de semana uma experiência diferente, ao alinhar nas 24 Horas do Algarve da C1 Learn & Drive.

Habituado ao potente Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport nas GT4 South European Series, com lidera a competição Pro-Am, o piloto madeirense aceitou o desafio de se estrerar aos comandos de um endiabrado C1.

Nas 24 Horas do Algarve da C1 Learn & Drive Francisco Abreu vai dividir a condução de um dos C1 Challenge com Rui Madruga, Rodrigo Paiva, Lourenço Beirão da Veiga, Pedro Moleiro, Luís Cardoso e Miguel Cristóvão – seu parceiro nas GT4 Sourh European Series.

“É uma ideia gira que surgiu num grupo de amigos e resolvemos colocá-la em prática. É também uma forma de me permitir partilhar com alguns dos responsáveis das empresas que me patrocinam as emoções das corridas de automóveis. O nosso objetivo é divertir-nos, antes de mais, mas quando colocamos o capacete todos queremos fazer o melhor possível e, claro, vamos dar o máximo”, explica Francisco Abreu.